¡Se defiende! La venezolana acusada por su expareja por llevarse todas sus pertenencias de su casa de Independencia asegura que tiene todas las facturas de los electrodomésticos que se llevó, para comprobar que todo está a su nombre.

Según contó para Buenos Días Perú, terminó su relación con Edwin Pichigua Guzmán cansada de los constantes maltratos físicos y psicológicos a los que la sometía. Al irse de su casa, decidió llevarse consigo muchos sus bienes, argumentando que vendió todas sus cosas antes de mudarse con él para ayudarlo económicamente.

“Cuando compramos los equipos los pusimos a nombre mio, tengo mis facturas aquí. Los equipos están a nombre mio. No me he robado nada de nadie. Por eso me los lleve y me mudé cerca porque no robé nada”, aseguró a BDP.

La venezolana explicó que entre los dos compraron una cama, un equipo de sonido y una refrigeradora. “Tres facturas están a nombre mío y dos a nombre de él. Él me denuncia por dos, que fue el televisor y la lavadora”, contó.

SIGUE ACOSÁNDOLA

Asimismo, relató que Pichigua Guzmán actuó por venganza luego de que terminara la relación y que hasta ahora sigue comunicándose con ella para volver a verla. “Él lo hizo porque yo lo quería dejar. Hasta hoy me sigue llamando y me sigue molestando pidiéndome disculpas, que lo que hizo fue para perjudicarme. Lo hizo por venganza para hundirme porque no quiero estar con él”, aseguró.

