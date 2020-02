Lauri Lucemili Granados Gutiérrez no se queda callada. La joven venezolana acusada de vaciarle la casa a su expareja se defendió y aseguró que no se robó nada, luego de que el peruano la denunciara por llevarse hasta el reloj de pared de su vivienda ubicada en el distrito de Independencia.

En declaraciones a Bueno Días Perú, la extranjera aseguró que algunas de las cosas que se llevó están a su nombre, tal y como figura en las facturas que aún conserva. Según su testimonio, solo dos de los artefactos, un televisor y una lavadora, figuran a nombre de su ex, identificado como Edwin Pichigua Guzmán.

“Cuando compramos los equipos los pusimos a nombre mio, tengo mis facturas aquí. Los equipos están a nombre mio. No me he robado nada de nadie. Por eso me los lleve y me mudé cerca porque no robé nada”, indicó. “Tres facturas están a nombre mío y dos a nombre de él. Él me denuncia por dos, que fue el televisor y la lavadora”, agregó.

Asimismo, denunció que Pichigua Guzmán la maltrató física y psicológicamente cuando estaban juntos y que, incluso ahora, la sigue llamando para pedirle disculpas por haberla denunciado y para invitarla a salir.

En vivo para Buenos Días Perú, la venezolana mostró unos audios donde el hombre la llama para pedirle que se vuelvan a ver. Inclusive en un parte se le escucha decir que no cree que el amor se acabe de la noche a la mañana.

“No no, ya no, lo que tú hiciste no tiene perdón de dios”, “¿De un día para otro? De un día para otro exponer como criminal a la mujer que tu amabas”, se le escucha decir a Lauri Lucemili Granados Gutiérrez.

“Me dice ‘hola ¿cómo estás?’, como si no hubiese pasado nada. (Me dice) Vamos a hablar, quiero comer contigo. Esto fue un error, fue por cólera (la denuncia), quiero verte, quiero hablar contigo”, narró la joven extranjera, quien también contó que el peruano le dijo que la prensa exageró el caso y que los policías lo motivaron para que la denuncie.

