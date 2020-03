¡Dejó salir toda su indignación! El Zorro Zupe arremetió la tarde de este martes contra Mirella Huamán, la madre de la pequeña Camila de 4 añitos, que murió asesinada por un adolescente que la secuestró cuando estaba en la calle buscando a su madre en Independencia mientras ella estaba en una yunza.

La madre de Camilita se comunicó en vivo con Válgame y reconoció su responsabilidad en la muerte de la menor. “Es mi culpa, sí, porque yo las dejé solas. El psicólogo me dijo no es tu culpa Mirella, la culpa es de ese desgraciado que le arrebató la vida a tu niña pero no es tu culpa”, dijo la mujer en comunicación telefónica.

Fue en ese momento que el Zorro Zupe no pudo contener su indignación y estalló. “¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!", dijo muy molesto.

Al notar el exceso del conductor, Janet Barboza cortó la comunicación con Mirella Huamán, que no atinó a contestarle ni una sola palabra al Zorro.

“Ella no merece ser llamada madre. Ni una hiena deja tiradas a sus crías como tú has dejado a tus hijas, esa es la verdad. Te has largado a chupar y te has ido a dormir a un hotel y tú ya sabes que has estado haciendo”, agregó indignado.

