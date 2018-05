¡Indignación! Cantante Katy Jara difundió en Facebook noticia falsa sobre muerte de Eivy Ágreda 

Diversas reacciones causó una publicación hecha en la cuenta de Facebook de la cantante Katy Jara, en la que se difunde una noticia falsa sobre la muerte de la joven de 23 años, Eivy Ágreda Marchena, quien fue quemada dentro de un bus por su acosador.

En la página social de la conductora de televisión se lee claramente: Profunda tristeza y pesar!!! Cuántas mujeres morirán a causa de hombres maltratadores y abusivos. Esta es la razón por la que no se debe callar cuando alguien te acosa, te molesta de más o te maltrata físicamente o sicologicamente .... eso nunca terminará. #KatyKaty. Junto a esta publicación lo acompaña una foto de Eivy Ágreda.

Ante la mencionada publicación, los cibernautas le pidieron a Katy Jara más respeto y hay que verificar la fuente de donde proviene la. noticia.

" EYVI VIVE, Aunque no quita la importancia del caso, la noticia es falsa ella sigue viva", "Es falso, sigue viva, siempre hay que verificar la fuente de donde proviene la. noticia, no se puede creer en todo lo que lees", refirieron los usuarios.



"(De) Qué fuente sacaste esta información no se juega así ella está pasando un mal momento tal vez lo mejor para ella es no despertar no lo sé qué difícil debe ser esto para ella cuando despierte informen bien okey" y "La noticia no es cierta.".



Otros pidieron mayor respeto para la familia de la víctima: "Como detesto que se jueguen con post falsos diciendo que Eivy Ágreda murió. Que gente tan insensible tenemos en nuestra sociedad", posteó la usuaria, Arq Giuliana.



TRATAMIENTO



Según informaron los médicos, Eivy Ágreda se viene recuperando en el hospital Guillermo Almenara, ha viene siendo operada de las quemaduas que sufrió en el 60% de su cuerpo y qque fue provocada por su acosador Carlos Hualpa.



"Eivy permanecerá inducida al sueño durante tres meses para evitar el dolor de sus quemaduras", dijo Enrique Paz, jefe de UCI del hospital Guillermo Almenara.