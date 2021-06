POR: KATTY GINES

“Si para salvar a mi país tengo que hacer todo esto, lo voy a hacer y lo voy a defender hasta donde pueda”, nos dice la maratonista Inés Melchor, quien recibió insultos y amenazas por parte de los seguidores de Perú Libre, luego de mostrar su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori.

A pesar de estar recuperándose del coronavirus, la deportista conversó con Trome sobre su postura en estas elecciones.

Inés, tú eres una destacada atleta internacional y has dicho que apoyas a Keiko porque quieres vivir en libertad. ¿Puedes explicarle a la gente qué significa esto?

Para nosotros en esta segunda elección hay dos ideologías: el comunismo y la democracia. Partiendo de ese punto, yo soy demócrata, siempre lo he sido desde que he podido razonar. La libertad es decidir lo uno quiere, si viajo, si me quedo, si trabajo… La democracia siempre respeta esto, nadie nos puede imponer nada. Y yo quiero vivir de esta manera, que las personas tengan oportunidades, que triunfen, que logren sus objetivos, eso quiero para mí y para mi país.

IZQUIERDA RADICAL

Eres provinciana luchadora y emprendedora, has salido adelante con tu propio esfuerzo. ¿Qué riesgos ves en un eventual gobierno de Perú Libre?

Viendo su primer plan de gobierno, él es de izquierda extrema, ha ido cambiando en sus últimas entrevistas y en el debate ya no es un izquierdista radical, pero si uno tiene una postura la defiende hasta el final, no puede estar cambiando. Yo no le creo nada. Ha sido muy complicado dar mi opinión en temas de política, pero prefiero hacerlo, porque no quiero que el Perú retroceda, no quiero que el terrorismo vuelva, porque mis padres emigraron de Huancavelica a Huancayo huyendo del terror y no quiero emigrar a otro lado, por eso voto por la democracia de mi país.

El señor Castillo ha sido muy criticado por frases machistas como la del feminicidio, de que las mujeres deben ir a ordeñar las vacas al campo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?

Son comentarios que rechazo, es algo muy triste que, en estos años, un candidato que nos puede representar se exprese así de una mujer. ¿Imagínate qué pasará con nosotras si gana las elecciones? Las mujeres siempre hemos demostrado que somos luchadoras y guerreras, le hacemos frente a cualquier problema. Además, ellas son amas de casa y hacen doble trabajo. Hay mujeres que trabajan en el campo, en la chacra y son un ejemplo. Ellas son las que ‘paran la casa’ y la defienden.

Castillo también dijo que hay niñas que vienen a la ciudad para prostituirse. ¿Qué piensas al respecto?

Meterse con una menor de edad no viene al caso, conozco a muchos jóvenes que estudian y trabajan, es muy distinto que caigan en manos de trata de personas. El objetivo de todo candidato es enfocar temas en beneficio de la niñez y la educación.

En estos últimos días has sufrido ataques por la posición política que tienes. ¿Qué tipos de amenazas te han hecho?

No soy fanática de leer los comentarios. Desde que decidí hablar de política sabía que no le iba a caer bien a todos y que los fanáticos me iban a criticar. Me dicen: te me caíste, siendo pobre no puedes pensar así. Hay pobres que no van a votar por Castillo porque están bien informados y otros que sí por su ideología. Estamos en una democracia y podemos elegir por quién votar.

"Yo no voy a votar con odio, voy a votar por el Perú”, manifestó Inés Melchor en sus redes sociales. (Foto: Captura de Facebook)





‘CUREMOS LAS HERIDAS’

Estas elecciones se han salido de las manos, la gente agrede, insulta, nunca vi unas elecciones como esta…

Ojalá podamos curar las heridas, vivimos en un mismo territorio, debemos estar unidos, qué pena que por temas políticos nos separemos. Esto demuestra que nos falta educación, hemos sido poco tolerantes.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres y madres provincianas ante esta coyuntura electoral?

El mensaje es que sigan adelante pase lo que pase. Todo esto es incierto, no sabemos quién va a ganar, pero sigan luchando por sus sueños. Las mujeres muchas veces dormimos poco y trabajamos mucho, no somos ociosas. Trabajar para mí es una satisfacción muy grande, me alegra mucho porque uno lucha por lo que quiere. Sigan a su corazón y este domingo voten a conciencia, pues lo único que queremos es seguir creciendo como país y tener libertad.

Has viajado por el mundo y has visto la experiencia de otros países. ¿Cuál crees que es la mejor opción para que el Perú salga de esta crisis?

Aparte de viajar por otros países, leí la historia, cultura general, en esta coyuntura yo me informé de qué es el comunismo, el leninismo, el marxismo, y la mejor opción es la democracia. La mayoría de países son demócratas. Nos da miedo ver cómo está Venezuela y llegar a eso sería lo peor. Una historia triste para nosotros que con tanto esfuerzo hemos logrado avanzar.

¿Qué piensas de las personas que deciden estar al medio, votar en blanco o nulo?

Nunca pensé llegar a este momento, pero hay que dar la cara, no nos sirve un voto en blanco o nulo, yo creo que más que nunca necesitamos estar juntos. Muchos estamos dando la cara, deportistas, figuras públicas, y no es que nos guste, pero tenía que hacerlo, el corazón me lo decía, pues si para salvar a mi país tengo que hacer todo esto, lo haré y lo voy a defender hasta donde pueda. No quiero perder lo que he conseguido. Muchos empleos se perderán si quiebran las microempresas y si se van las grandes empresas del país. Quizás te digan que todo será gratis, pero no tendrás para comer si te quedas sin trabajo. Hay que ganarse las cosas con esfuerzo, hay que sudarla, eso tiene más valor en la vida.

