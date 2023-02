Estar en Infocorp es una de las peores pesadillas de los peruanos pero ¿cómo saber si estamos en la lista negra de los historiales crediticios? Esta es una inquietud que muchas personas tienen debido a alguna deuda que puedan mantener con una entidad bancaria o de servicio.

Lo primero que debes saber es que el reporte de Infocorp es la nómina que recopila los historiales crediticios de las personas. Esta base de dato es realizada por la empresa Equifax que tiene convenios con diversas organizaciones del Estado como la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros del Perú), la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), la SUNAD (Superintendencia Nacional de Aduanas) y la CCL (Cámara de Comercio de Lima).

¿Cómo saber si estoy en Infocorp?

1. Primero debes registrarte a la web de Equifax e ingresar tu número de DNI o carnet de extranjería. 2. Dar click en Confirmar, y llenar algunos datos personales como nombres y apellidos. 3. Tras esta operación se procede al registro y la validación de la identidad. 4. Para terminar de registrarte elige la opción "Finalizar" y luego se tendrá un reporte de si estás en la lista de Infocorp y tienes alguna deuda impaga. El portal, además, te enviará una alerta si es que ingresaste a esta lista.

Clasificación de deudas

Las personas deudoras son clasificadas de acuerdo a los días de atraso de pago. Además, estos estatutos son proporcionados por las entidades bancarias y de acuerdo a las normas aprobadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

- Nivel Normal Esta es la categoría en la que probablemente se encuentren la mayoría de personas. Si no superas los 8 días de adeudamiento, estás aquí. - Nivel CPP (Cliente con problemas potenciales) Si tu retraso va entre 9 y 30 días, este es el nivel al cual pertenecerás. - Nivel Deficiente Si tus retrasos de pago superan los 31 días pero no superan los 90, 'deficiente' será el nombre que recibes. - Nivel Dudoso Este es el nivel de quienes no han pagado entre 61 y 120 días. - Nivel Pérdida La categoría de 'pérdida' no tiene intervalos. Basta retrasarte cuatro meses en tus pagos para que seas catalogado en este nivel.

¿Cómo salir de Infocorp?

Lo primero que debes hacer es pagar tu deuda y luego debes seguir estos pasos para poder salir de la lista negra de Infocorp. 1.- Dirigir una solicitud a Equifax Perú S.A. indicando el motivo de revisión de la información. 2.- Detallar Nombres y Apellidos, N° DNI y Dirección física para recibir la información: Incluir Distrito/ Provincia/Departamento y correo electrónico. 3.- Copia legible del DNI. Si el trámite es realizado por un tercero, la persona que haga el tramite debe presentar la copia de su DNI y una carta poder simple que autorice el procedimiento. 4.- Copia legible de los documentos de pago, constancia de no adeudo o cualquier otro documento que pruebe la cancelación de la deuda. La respuesta a la solicitud es 12 días calendario desde la fecha de la solicitud. En el caso de ser atendido en esta rango de las fechas llame al (01) 415-0330, Opción 0 para consultar el procedimiento de la solicitud.