PERUANO QUE SE RESPETA. Siempre se sintió un superhéroe en el colegio. Soñaba con volar y tener la fuerza de Superman o simplemente trepar los edificios como el Hombre Araña. Rafael Aita estaba fascinado con las historias que leía en los cómics sin sospechar que años después sería el protagonista de uno de ellos. Desde el año 2017, representa al ‘Capitán Perú’, un personaje curioso cuya misión no es luchar contra villanos ni tampoco salvar el planeta, sino difundir la historia peruana, especialmente, en los niños y jóvenes. Por esa razón es que luce un traje rojo y blanco, donde sobresale en el pecho la figura del ‘Intip Inti’, y además un enorme un escudo redondo con los colores patrios, similares al que usa el ‘Capitán América’, para caracterizar este héroe peruano.

Ingeniero conoció a Stan Lee, creador de varios personajes de cómics de Marvel y DC Comics

Por gracioso que parezca, Aita no es un historiador sino un ingeniero industrial, amante de las letras, que trata de difundir la historia peruana de manera divertida. Antes de la pandemia, solía visitar colegios en Lima y provincias contándoles a los alumnos pasajes de las culturas prehispánicas, las luchas en la Conquista del Perú entre españoles e Incas, pasando también por el Virreinato hasta la Etapa Republicana. Y ahora continúa con esta noble misión desde la plataforma Zoom de los colegios que lo contactan para que desarrolle los temas que lo hace de manera gratuita. “He tenido la oportunidad de conocer varias escuelas en el interior del país con el personaje de ‘Capitán Perú’ y ahora por la pandemia trato que los alumnos de primaria y secundaria vivan esta experiencia desde la plataforma digital y conozcan la historia peruana, desde la mirada de un superhéroe”, cuenta Aita.

Sueño cumplido

En el 2018, viajó a Estados Unidos y pudo conocer al mismísimo Stan Lee, creador de personajes como Spider-Man, X-Men, Los 4 Fantásticos, entre otros. Pero no fue como cualquier fans, sino caracterizado como el propio ‘Capitán Perú’. Aita pudo explicarle a Lee el significado de los colores rojo y blanco y el objetivo del proyecto a lo que Lee calificó como “maravilloso y lindo”. “Necesitamos conocer nuestra historia y cultura para amar a nuestra patria, pues nadie ama lo que no conoce. Y si amamos al Perú, vamos a trabajar para hacer el país que todos soñamos. Muchas veces pasa que no conocemos nuestra herencia cultural, que es muy rica, y por eso no sabemos apreciar el enorme legado que nos dejaron los Incas”, afirma el profesional.

SEPA QUE

Ha publicado los libros de historia peruana: ‘El secreto del último inca’ y ‘Pachacútec, el estratega del imperio’. Puede adquirirlos en las librerías Crisol, El Virrey y Librería SBS Perú. Puedes encontrarlo en Facebook (@capitanperucho)