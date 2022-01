Fue su salvación. Una enfermera que se había contagiado de COVID y se encontraba conectada a un respirador artificial fue salvada de la muerte, al ser tratada con el conocido fármaco masculino Viagra, en Inglaterra.

Este es el caso de Mónica Almeida, de 37 años; quien había estado 28 días en coma y solo le habían dado 72 horas más, antes de desconectarla; según informó el medio británico The Sun.

Ante esta situación, los médicos decidieron darle Viagra, el conocido medicamente para la disfunción eréctil, como un tratamiento experimental. Con el el nivel de oxígeno que necesitaba se redujo a la mitad. Incluso su estado de su salud empezó a mejorar al cabo de una semana.

Gracias a ello, la enfermera logró recuperarse e incluso salir de hospitalización antes de la Navidad. “El médico me dijo que me había administrado viagra y pensé que me estaba bromeando”, manifestó Almeida.

EL VIAGRA ME SALVÓ

Mónica Almeida consideró que este fue un ‘Milagro de Navidad’ y reconoció que el Viagra fue su salvación: “El Viagra en definitiva me salvó, abrió mis ondas de radio y mis pulmones volvieron a funcionar”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Recordemos que una de las funciones de este medicamento es dilatar los vasos sanguíneos y esto permite abrir las vías respiratorias. Ello habría ayudado a recuperarse rápidamente a la enfermera.

RECOMIENDA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID

Reestablecida, Mónica Almeida exhortó a la población a vacunarse contra el coronavirus. “No niego que hay personas que reaccionan y se ponen mal con la vacuna; pero cuando miramos la cantidad de muertes que tenemos en personas no vacunadas, hay un gran mensaje para recibir su vacuna”, finalizó.

