Más de 2 millones vuelven a las aulas en colegios particulares

Aunque el año escolar 2019 iniciará oficialmente este 11 de marzo, de los más de 8 millones 815 mil escolares a nivel nacional, hoy vuelven a las aulas más de 2 millones y medio matriculados en centros educativos particulares, por lo que para muchas familias será el ‘primer día de clases’.



Como siempre, habrá alegría, llanto, nervios y rabietas en los niños que van por primera vez a las aulas.

Psicólogos y docentes invocan a los padres a tener paciencia y dedicación con sus hijos.



“En los que van por primera vez, el proceso de adaptación dura días, semanas o un mes. Pero si no puede, no socializa, no está motivado o siente que ‘lo agarran de punto’, será necesaria la orientación de un psicólogo”, dijo Janet Oliveros, directora del Centro Psicoterapéutico del Perú.

Claudio Medina Jiménez, docente con más de 30 años de experiencia, indicó que aunque los alumnos sean adolescentes, el proceso de educación debe ser seguido de cerca.



CON EL EJEMPLO



“Hay que entender que la formación nace en el hogar y se aprende mejor por imitación que por mandato u órdenes. Los padres deben infundir valores como el respeto, responsabilidad, eficiencia, compromiso; y los tutores moldear el temperamento, potenciar habilidades (académicas y sociales) y prevenir situaciones como el bullying”, explicó el especialista.

CONSEJOS



Lenka Neyra, directora del Nido Arcoiris, y el maestro Claudio Medina, aconsejan:



- Horarios y rutinas para acostarse, levantarse, desayunar, hacer tareas.



- No sea demasiado exigente con los logros, pero sí pregunte cómo le fue en el día.

- Controle la ansiedad: Al dejarlo en el nido, asegúrele que irá a recogerlo y cumpla.



- Lean juntos. Mejorará el vocabulario y creatividad.

- Oriente, pero no le haga la tarea.



- Abrácelo, estimúlelo, reconozca su esfuerzo.



- Tenga contacto con maestros y asista a las reuniones.