Con el brazo fracturado y lesiones en la espalda y el hombro terminó la comerciante de ropa Cirila García Magallanes (56) , tras ser salvajemente acuchillada por el cabecilla de una banda de ‘marcas’ , que le robó 6 mil soles en la misma cuadra donde se ubica la comisaría de Collique, en Comas .



Eran las 6:40 de la mañana cuando la mujer, luego de salir de su casa, llegó al paradero de la cuadra 26 de la avenida Revolución, para esperar su carro. “Iba a ir a Magdalena , donde tengo mi negocio. Ese dinero lo tenía guardado en la cartera y era para comprar mercadería y pagar al banco”, expresó.

‘MARCAJE’

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa que el ladrón estaba encapuchado y esperó unos 20 minutos a que su víctima llegara.



“Me sorprendió por la espalda y me jaló la cartera. Como me resistí y empezamos a forcejear, me empezó a acuchillar hasta que caí a la pista y me fracturé el brazo. Nadie me defendió”, explicó la agraviada.

Inseguridad ciudadana: Acuchillan a madre de familia para robarle 6 mil soles en Comas

El ladrón huyó en un auto Toyota plomo, donde estaban sus cómplices. La víctima fue conducida al hospital.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.