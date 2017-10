Le quitaron la vida por un celular. "En la calle, en ese puente, un Kia blanco, dos hombres mataron a mi hermana injustamente, con un disparo directo al corazón". Estas son las desgarradoras palabras de María Curi Gonzales, hermana de Olinda Curi Gonzales, una joven madre que fue asesinada por resistirse al robo de su celular.



De acuerdo a América Noticias, Olinda Curi fue asesinada en la zona de San Genaro, en Chorrillos, a pocos metros de su casa, mientras esperaba el bus que la llevaría a su centro de estudios.



Un joven mototaxista testigo de los hechos auxilió a la joven que aún tenía signos de vida. La llevó a la posta más cercana, pero Olinda no resistió. En la posta médica se confirmó su deceso.



La joven madre pasó a ser una nueva víctima de la inseguridad ciudadana.



"Mi hermana ha sido una persona inocente. Por un celular no es justo que la maten. No es justo que nos destrocen el corazón así", agregó la hermana de la víctima.



En tanto, los padres de Olinda Curi llegaron a la comisaria para poner la denuncia respectiva. Aún no se ha podido identificar a los delincuentes.