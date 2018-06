En una calle de San Juan de Lurigancho , el cocinero de un chifa fue asesinado por dos delincuentes juveniles por resistirse al robo de su mochila, donde cargaba su ropa de trabajo.



La víctima, Eliseo Pariapaza Canaza (34) , había salido de su centro de labores a las 11 de la noche y decidió ir caminando porque no pasaban autos que lo llevaran a su casa. Ingresó a una oscura calle del asentamiento humano ‘San Fernando’ y fue perseguido por dos muchachos que llevaban casacas con capucha y gorros deportivos.

Frente a la Mz. R, lote 11, los maleantes armados lo interceptaron para robarle sus pertenencias. “Se enfrentó a ellos para que no le quiten sus cosas, pero fue asesinado a balazos. Se trata de una banda de menores asaltantes que salen a robar por las noches y fugan en un mototaxi rojo”, dijo una vecina, que desde su casa escuchó lo sucedido y no salió por temor.



El cocinero murió de dos balazos en el pecho y al lado quedó su mochila con algunas prendas de vestir. En su billetera se encontró poco dinero y no había documentos.

Más tarde, sus familiares llegaron a la morgue y lo identificaron. “Intentaron asaltarlo y lo mataron”, dijeron.

