Aparecen más víctimas. La atractiva y misteriosa ‘Matilde’, acusada de ‘pepear’ al músico Henry Aguilar Terrones (39) para robarle su dinero, celular y billetera, fue identificada como Elizabeth María Alba Solórzano (21), quien también habría enamorado a otros dos empresarios para hacerlos dormir con somníferos y apoderarse de sus objetos de valor.



Henry Aguilar, la última víctima de la agraciada joven, junto a los agentes de la comisaría de Lince, logró obtener el nombre de la denunciada.



Luego de confirmar la identidad en la oficina del Reniec, se dirigieron a la casa de la joven, en la cuadra 4 de la calle Virgen del Carmen, en Comas. Sus familiares indicaron que ella ya no vive en ese lugar desde hace seis meses.



“Fuimos a buscarla para que la atrapen por haberme robado y su tío nos dijo que ya no vive ahí. Nos hemos enterado de que ella opera en las zonas de concurridas discotecas en Lince, Miraflores y San Isidro. Hay otros dos hombres que también fueron ‘pepeados’ y asaltados por esta mujer”, dijo el músico, quien en pocos días viajará a España para retomar sus presentaciones.



Los otros agraviados, al saber que el músico Aguilar Terrones conoció a esta bella mujer en un video pub en Lince y que le robó después de adormecerlo, llamaron a la comisaría y la reconocieron plenamente.



“Ella me hizo lo mismo, nos conocimos en un bar y me ‘pepeó’. Me arrojó a una zona oscura y me robó mi celular de última generación, dinero y billetera”, contó un empresario peruano que radica en Estados Unidos.



Otro hombre de negocios comentó que también fue víctima de esta mujer y por vergüenza nunca denunció el robo.

“Descubrí que ‘Matilde’ tenía tres cuentas de Facebook y las cerró cuando la desenmascaré”, dijo Aguilar Terrones.

