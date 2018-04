Inseguridad ciudadana: Robos ‘tsunami’ ocurren cuando hay conciertos y eventos deportivos [VIDEO y FOTOS]

Atemorizados con la nueva modalidad de robo ‘tsunami’ viven los vecinos de La Victoria, quienes refieren que estos asaltos se cometen con mayor frecuencia en su distrito, pero que la policía no actúa.



El exjefe de la Unidad de Robos de la Dirincri, coronel PNP José Garay, refirió que esta forma siempre ha estado presente, sobre todo cuando hay conciertos, eventos deportivos y otras actividades en las que involucran grandes escenarios.

“Cuando juegan un clásico o hay conciertos donde la mayoría de veces queda en lugares descampados, los delincuentes se agrupan para robar, no importa la hora o lugar”, dijo el oficial.



Indicó que la gran mayoría consume drogas para cometer este tipo de atracos y no les importa ser grabados por las cámaras de seguridad. “En lugares más pequeños no podrían utilizar esta modalidad, porque los capturarían más rápido”, informó.