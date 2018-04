Inseguridad Ciudadana: No arriesgues tu vida y sigue estos consejos para evitar ser víctima de raqueteros

Una joven muerta y otras dos postradas en cama muy graves , es el nuevo saldo de la delincuencia solo en las últimas semanas. La forma salvaje de raquetear de los delincuentes, que ahora usan autos, para cometer sus fechorías ha puesto en alarma a la población, en especial a las mujeres, que son sus victimas preferidas.



Según el Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec) César Ortiz, en comparación al año pasado en Lima se están registrando más delitos y los delincuentes cada vez son más avezados y sanguinarios. Por lo que es necesario tomar conciencia de la ciudad en la que vivimos y seguir una cultura de prevención para no darle la oportunidad al ratero de sorprendernos.



"La gente debe entender que no podemos exponernos. No debemos andar hablando con el celular por la calle, ni dejar nuestras cosas a merced de cualquiera. Estamos en una ciudad muy peligrosa y tenemos puntos críticos. Entonces si sabemos esto, debemos prevenir para evitar ser blanco de la delincuencia", dijo a Trome.pe



Sobre la nueva forma de raquetear de los delincuentes, la cual es desde un auto en marcha, dijo: "No podemos evitar que los delincuentes estén en las calles, pero sí podemos hacerle las cosas más difíciles tomando precauciones"; dijo.



SIGUE ESTOS CONSEJOS



- Si usa cartera, no la use colgada al lado de la pista, donde pueden pasar los delincuentes y arrebatársela. Úsela, en el hombro que dé para la vereda. Así será más difícil para ellos arrebatarla.



- Si usa mochila, nunca la coloque en la parte de atrás. Es muy fácil que los delincuentes le saquen el celular o se la quieran quitar de manera brusca. Siempre adelante.



- Si va a caminar por las calles -en especial si vive en una zona roja- hágalo en compañía de varios varios. No solo. Los rateros piensan dos veces antes de atacar a un grupo de personas.



- Si va en micro, no se quede dormido. Tenga cuidado con sus objetos personales. Los delincuentes siempre están buscando a su víctima.



- Si se ve acorralado, no se resista al robo. Entre sus pertenencias porque casi siempre estos delincuentes están borrachos o drogados y se tocarán el corazón para lastimar a sus víctimas.