Inseguridad ciudadana: marcas roban 8 mil soles a empresario en San Juan de Lurigancho [VIDEO]

Una nueva víctima de la inseguridad ciudadana. El empresario Patricio García Richardzon (67), dedicado a la organización de eventos artísticos, fue asaltado y herido de un balazo por dos marcas en la intersección de las calles Las Quenas y San Federico, en San Juan de Lurigancho.

Al salir de la empresa, García Richardzon se dio cuenta que una moto lineal con dos ocupantes lo seguía motivo por el cual se detuvo en una distribuidora de gas.

"Le dije al dueño que me abra la puerta porque me estaban siguiendo y no quiso. El delincuente me golpeó la cabeza con una pistola y forcejeamos; luego me disparó en la pierna izquierda y se llevó el dinero", precisó el exregidor del municipio de San Juan de Lurigancho a Trome.

El monto sustraído asciende a ocho mil soles en efectivo. El empresario había retirado dicha cantidad, momentos antes, en un centro bancario.

Patricio García Richardzon también se desempeña como Presidente del Centro Social Maray en el distrito de Checras, provincia de Huaura, perteneciente a la Región Lima.

El empresario fue auxiliado rápidamente por los policías y trasladado al hospital Materno Infantil de Canto Grande. Horas después fue dado de alta. García Richardzon indicó que también fue víctima de robo de autos hasta en seis oportunidades. ¡Terrible!

El atraco fue registrado por las cámaras de seguridad.