¡ Insólito! Un pasajero de un vuelo proveniente de Holanda fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao pues habría intentado bajarse del avión en pleno vuelo.



La tripulación informó que durante el vuelo, el pasajero identificado como Mauricio Burga Vergani (28) quiso abrir la puerta de la aeronave pero no se lo permitieron.



Según relataron los sobrecargos, Burga Vergani estaba fuera de sí pues habría estado bajo los efectos del alcohol. El detenido se defendió y dijo que solo había bebido dos copas de vino.



Pero eso no fue todo ya que el problemático pasajero intentó sacar a la fuerza la pantalla de uno de los asientos y lo destrozó pese a las advertencias del personal a cargo del vuelo.



Sin embargo, Burga Vergani negó este incidente y dijo que no reaccionó “de ninguna manera mala”. “El hecho fue que yo no estaba con el cinturón puesto”, añadió.



La 8va Fiscalía Provincial del Callao está a cargo de las investigaciones de este caso de “alto vuelo”.

