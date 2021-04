No a la violencia contra la mujer. La ciudadana Sandi Aranda, madre de cuatros hijos, denunció a su pareja Víctor Alejandro Constantito Torres luego de que la haya atacado con un cuchillo. El hecho ocurrió dentro de una vivienda del distrito de El Agustino. Producto del ataque, la víctima resultó con una lesión bajo el ojo izquierdo.

En declaraciones a Canal N, la agraviada contó que el hecho ocurrió en presencia de sus hijos. Pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que brinde asesoría legal a fin de que el acusado que se encuentra detenido no sea liberado.

“Temo que sea liberado porque él ha estado amenazándome de muerte en todo momento. Temo por mi vida y la de mis hijos porque es una persona violenta, y mis hijos han presenciado todo. Yo no quiero que le den libertad por temor a mi vida”, indicó.

El citado medio indicó que la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a través del Décimo Juzgado de Familia, admitió la denuncia contra Constantito Torres por el delito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

La víctima contó que no era la primera vez que fue violentada por su pareja, sin embargo; mencionó que ante este hecho recién decidió interponer la denuncia contra el sujeto. Indicó que está a la espera de que representantes del MIMP lleguen a su domicilio para apoyarla.

“Quiero que me ayuden a que él no salga libre porque al momento de recoger sus cosas haga más daño, que me mate porque esas son sus amenazas. Con el cuchillo me ha cortado parte de la vista, y con un pico de botella también quiso cortarme. Me ha querido matar. En todo momento me decía ‘te voy a matar’”, insistió.

Dónde denunciar estos casos

Las personas que sean testigos o víctimas de violencia de género, pueden llamar a la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100. Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.

