Llegó diciembre, el mes de la navidad, de los regalos, de las reuniones familiares. En las empresas, es casi una tradición que se organicen reuniones para compartir un momento entre los compañeros de trabajo y en estas, ocasionalmente juegan el famoso intercambio de regalos. En algunos países de le conoce como “Amigo secreto”.

Esta dinámica consiste en sortear entre los trabajares el nombre de un miembro del equipo, con el fin de darle un regalo en la reunión de fin de año. Algunas veces, el regalo es sorpresa, pero también cada uno puede dar una cantidad de opciones para hacer más fácil la elección.

Dar regalos, aunque sea una actividad normal en estas fechas, puede ser muy complicado. Por un lado, no quieres gastar mucho, pero por otro no quieres quedar mal ante el resto. El obsequio debe ser significativo, entonces te preguntas ¿Qué sería bueno regalar y no ofender a tu compañero de trabajo? Por suerte, Entrepreneur, compartió algunos consejos que a continuación te lo compartimos para que tomes en cuenta.

Decoración de Navidad

Consejos para intercambiar regalos en la oficina y que debes poner en marcha:

• HAZLO OPCIONAL

Invita a todos los trabajadores a participar en el intercambio, pero no obligues a nadie. Respeta la decisión de las personas para abstenerse a participar de la actividad, pues puede haberlo hecho por razones que no conoces.

• PON UN LÍMITE DE COSTO

Fijar un límite de gastos es una gran manera de definir parámetros para los regalos. Esto les da a todos una guía para elegir el obsequio con mayor facilidad, además, reduce la desigualdad en el regalo que pudiera causar resentimiento entre los participantes.

• HAZ UN POCO DE “ESPIONAJE”

Sorprende a tus amigos de la oficina con un regalo que les guste investigándolos un poco. Aprende cuáles son sus intereses, aficiones, metas, gustos y disgustos. Casi siempre las personas muestran su personalidad en la forma en la que decoran sus lugares de trabajo, lo cual puede darte grandes pistas.

Las empresas realizan intercambio de regalos entre sus trabajadores. (Foto: Pixabay)

• EVITA SER MUY PERSONAL

Si bien, regalar algo que se ajuste a los gustos de la persona es una buena idea, debes evitar caer en los que son muy personales, como rosas, lencería, cosmético, perfumes (a menos que esté dentro de las opciones). Incluso el tabaco y alcohol son considerados inadecuados. En todo caso, es más seguro dar tarjetas de regalo sino estas seguro del regalo.

• NO TRATES DE “HACERTE EL CHISTOSO”

El sentido del humor de una persona puede mortificar a otra. Trata de evitar regalos que tengan que ver con chistes privados, no quieres insultar a los presentes que no entenderán el sentido de la broma. Mejor escoge un regalo que la otra persona aprecie y use.

• SIEMPRE DA LAS GRACIAS

Sin importar lo que te den, siempre debes agradecer el gesto. Una respuesta verbal es buena, pero agradecer con algunos pequeños regalos luego de la reunión puede ser una buen gesto de agradecimiento.