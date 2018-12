Australia, Nueva Zelanda, Corea, China y Taiwán ya recibieron el Año Nuevo 2019  | VIDEO y FOTOS

¡Ya es Año Nuevo en varias partes del mundo! Y es que países como Australia , Nueva Zelanda, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong ya recibieron el 2019 en medio de impresionantes espectáculos de luces.

Según la policía de Australia, más de un millón de personas acudieron al puerto de Sydney para seguir el brillante espectáculo. Los primeros espectadores ocuparon antes en el día los sitios más populares, incluso la Opera y ambos lados del puente.

El espectáculo incluyó más de 100 mil efectos pirotécnicos acompañados por música que culminó a medianoche con "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", popularizado por Aretha Franklin y quien falleció en agosto.

Otros países como Nueva Zelanda, la isla Fiyi y los Estados insulares de Kiribati, Samoa y Tonga también recibieron el 2019, así como Filipinas, Indonesia, Camboya, Tailandia y Vietnam.



Cabe indicar que los últimos países en recibir el 2019 serán Hawaii y algunas islas del Pacífico, que darán la bienvenida al nuevo año 10 horas después del Perú.

Con información de AP.