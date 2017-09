Arabia Saudita autorizará a las mujeres a conducir [VIDEO y FOTOS]

¡Histórico! El rey Salmán ordenó desde junio del 2018, las mujeres de Arabia Saudita podrá manejar. Como se recuerda, Arabia Saudita es el único país del planeta donde las féminas no pueden conducir.



Todo indica que el rey Salmán tiene un ambicioso plan de reformas económicas y sociales que se expanden hasta el 2030. Riad, capital de Arabia Saudita, parace que tiene el deseo de suavizar algunas restricciones impuestas a las mujeres e intenta promover formas de diversión en su país donde la mitad de la población tiene menos de 25 años de edad.



La mujeres de Arabia Saudita son sometidas a la tutela de un hombre de su familia para poder viajar o estudiar. Esta tarea, por lo general, la cumplen el padre, mario o hermano.



"Estoy asombrada, siento una inmensa alegría", exclamó en Riad Haya Rakyan, una empleada de banco de 30 años. "No me esperaba a una decisión como ésta antes de 10 o 20 años".



"¡Es un día muy feliz! Aún no me lo creo, sólo me lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos", dijo Shatha Dusri, empleada de la compañía petrolera Aramco en Dahrán (este), que reconoció haber conducido en el interior del complejo residencial cerrado en el que vive, pero nunca en un espacio público.



La primera vez



La críticas siempre estuvieron pendientes de la prohibición de conducir en Arabia Saudita. La agencia SPA informa que las mujeres podrán comenzar a conducir en público desde junio del 2018.



Muchas mujeres de la élite saudita, que podían conducir en lugares como Londres o Dubái, habían intentado saltarse esa prohibición en su país, pero habían sido detenidas.



Esta decisión se concretó días antes que un cientos de mujeres pudieran acudir por primera vez a un estadio en Arabia Saudita. El evento correspondía a las festividades de la fiesta nacional donde se celebró con conciertos y fuegos artificiales.