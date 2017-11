Ni una menos: Boxeador desfiguró el rostro de su novia a golpes pero dice que él es la víctima [VIDEO y FOTOS]

El rostro de Sara Wheatley ha quedado prácticamente irreconocible después de protagonizar un nuevo caso de Ni una menos. Y es que esta mujer de Reino Unido fue atacada brutalmente por su propia pareja, el boxeador de 35 años Russell Mason.

Según testigos de Sara Wheatley, Russel Mason la acató por sorpresa cuando estaba con su celular en el baño. La mujer acababa de acostar a sus menores hijas de 2 y 5 años mientras la familia se encontraba hospedada en un hotel de Brimingham.

Después del primer ataque, Sara Wheatley no recuerda casi nada del brutal episodio de violencia contra la mujer. A pesar de ello, las fotos que utilizó para denunciar a su expareja ponen en evidencia el maltrato del que fue objeto.

‘Cuando me desperté, me arrastró a la habitación y me siguió golpeando’, dijo Sara Wheatley sobre su abusador. Según su relato, Russel Mason había estado bebiendo vodka toda la tarde.

Russel Mason y Sara Wheatley. Russel Mason y Sara Wheatley. Russel Mason y Sara Wheatley.

Después de conocerse la agresión, Russel Mason fue condenado por la justicia de Reino Unido a tan solo 20 meses de prisión. Sara Wheatley consideró que la sentencia fue una broma. ‘Se preguntan por qué la gente no denuncia. Simplemente parece que no hay justicia’, se lamentó.

Según reveló Zoe Dronfield, una activista en contra de la violencia doméstica, el agresor aseguró que se considera la víctima de la situación. ‘Aseguraba ser un padre separado de sus hijos. Es importante reconocer a los abusadores en estos casos, no es raro que cambien la perspectiva y se victimicen’, reveló.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.