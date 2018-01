Chile: 52% de su población afirma que no tiene ancestros indígenas

Pese al nivel de mestizaje, el 52% de la población chilena no reconoce que tiene ancestros indígenas. El porcentaje se obtuvo en una investigación del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de Universidad de Talca en Chile.



El director del mencionado centro de estudios de la UTAL, Medardo Aguirre explica este fenómeno. “Seguramente, la gran mayoría de los chilenos somos mestizos, pero no hay un reconocimiento explícito de esa situación. El decir mestizo los hace sentir menos que el resto”, indica el académico.



El mencionado estudio se llama “Estudio, Prejuicio y Discriminación Racial en Chile” y fue aplicado a 404 personas entre 18 y 60 años. De esta muestra, el 73% prefiere ser llamado “chileno” que “mestizo” (24%) o “mapuche” (1,8%).



La muestra revela que los chilenos creen que si tienen apellido mapuche sus posibilidades de conseguir empleo o conseguir un ascenso se reduce. Según el estudio, 70% de chilenos piensan de esta manera.



“Hay una teoría al respecto. En el caso de personas morenas, latinas o incluso mapuches, les cuesta más surgir en la sociedad que a una persona rubia y de ojos claros. Existe la idea de que las personas europeas son más inteligentes y más preparadas que las personas que no tienen esos rasgos. No tiene que ver con el nivel educacional. Es solo un prejuicio”, indicó el académico.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.