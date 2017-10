Corea del Norte: Estados Unidos descarta cualquier conversación con Pyongyang [VIDEO y FOTOS]

¡Cero palabras! La Casa Blanca descartó el lunes un diálogo con Corea del Norte, excepto para facilitar el regreso de estadounidenses detenidos por Pyongyang, desechando la apertura de "canales de comunicación" entre ambos países sugerida por el secretario de Estado, Rex Tillerson. El gran problema vendrá cuando Corea del Norte quiera ser escuchado.



"Hemos sido claros que ahora no es el momento de hablar. Las únicas conversaciones que han tenido lugar, o que tendrían lugar, serían para el regreso de los estadounidenses detenidos", manifestó el portavoz Sarah Huckabee Sanders.



Sanders también indicó que que existen tres ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Corea del Norte.



"Hay una diferencia entre hablar y ejercer presión diplomática y apoyamos fuertemente la presión diplomática sobre Corea del Norte, lo que seguimos haciendo. Pero ahora simplemente no es el momento de tener conversaciones con Corea del Norte", manifestó.



Estados Unidos, respaldado por la mayor parte de la comunidad internacional, considera inaceptable el programa balístico y nuclear de Pyongyang, lo que en los últimos días ha dado lugar a una escalada verbal entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-Un, que algunos temen derive en acciones militares.



Como se recuerda, fue el jefe de diplomacia del país norteamericano quien manifestó que Estados Unidos tiene tres canales de comunicación con Pyongyang. Pero Donald Trump manifestó que le parece una "perdida de tiempo".



"Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que está perdiendo su tiempo intentando negociar con el Pequeño Hombre Cohete", tuiteó el mandatario, apodo que usa para referirse a Kim.



Washington no tiene lazos diplomáticos con el régimen norcoreano, y se ha apoyado en Pekín para presionar su vecino a través de sanciones.



En punto muerto desde 2009, las negociaciones entre las dos Coreas, China, Estados Unidos, Rusia y Japón pretenden hacer renunciar a Pyongyang al desarrollo de su tecnología nuclear militar a cambio de ayuda financiera y humanitaria.



Las amenazas



Como bien se sabe, no es la primera vez que Donald Trump amenaza con la "destrucción total" de Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos también indicó que tratar de conversar con Corea del Norte "no era la solución".