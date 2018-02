¿Qué pasó? Kim Jong-un y Donald Trump son los personajes que más resaltan por el temor a una guerra nuclear que ponga el riesgo a todo el planeta. Pero el siguiente hecho casó gran asombro en miles de personas en Pyeongchang, Corea del Sur.



Los dobles del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del líder norcoreano Kim Jong que causaron conmoción en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang agradecieron este sábado a los organizadores por el trato recibido.

Los falsos "líderes mundiales" causaron expectación cuando se infiltraron en el área de prensa antes de ser interceptados por la seguridad.



Pero el actor que representa a Kim, conocido por su pseudónimo Howard X, insistió que no fue expulsado del estadio, que simplemente lo acompañaron a las plazas que tenían adjudicadas.

"Tratamos de colarnos a la zona de la prensa para poder saludar a los atletas", manifestó el comediante.



"No nos expulsaron, nosotros teníamos billetes. Un puñado de periodistas nos perseguían así que la seguridad nos llevó fuera para que pudiéramos llegar a nuestros asientos", dijo el "falso Kim".



"Fueron muy profesionales y simplemente estaban haciendo su trabajo. Incluso nos proporcionaron un séquito, así que parecíamos los verdaderos y creo que esto causó aún más conmoción", indicó.

Los organizadores indicaron que se siguió el protocolo.



"No había ningún problema con los disfraces pero ellos entraron en el área de prensa con billetes normales", dijo. "Nosotros sólo guiamos a quienes entraron a las butacas de prensa por error", agregaron.



El actor celebró también la acogida de los asistentes.

"La gente nos dijo que era muy gracioso", recordó. "Incluso los guardias de seguridad nos pedían selfis".



