El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que dio positivo al coronavirus (COVID-19), tras someterse a un test de antígeno por algunos malestares, y se encuentra aislado.

A través de su cuenta en Twitter, informó que este viernes santo, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, se realizó una prueba rápida, que dio positivo a la enfermedad.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, escribió en la red social.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, añadió.

El mandatario argentino precisó que ha contactado a las personas con las que estuvo reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un “contacto estrecho” y hagan el aislamiento.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, acotó.

“Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, sentenció.

Argentina registró este viernes 9.902 casos de COVID-19, por lo que la cifra de positivos se elevó a 2 millones 373 mil 153, mientras que los decesos ascendieron a 56.023, tras ser confirmadas 82 muertes más.

Así lo informó el Ministerio de Salud en su reporte vespertino, que presenta un descenso de unos 4528 casos respecto a los confirmados el jueves, cuando hubo 14.430 en un contexto en que el país austral atraviesa una aceleración de casos positivos que acerca la esperada segunda ola.

Las autoridades argentinas han aumentado las restricciones y recomendaciones sanitarias por el ascenso de los contagios desde hace varios días, aunque este fin de semana largo de Semana Santa se permitió la actividad turística.