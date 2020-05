Encontrar un medicamento ya existente que pueda ayudar en la lucha contra el coronavirus es una de las tareas que los científicos del mundo realizan. En la lista de medicinas se ha sumado la heparina, un anticoagulante que como efecto secundario frenaría en un 70% el contagio del Covid-19 en las células humanas según un estudio realizado por la Universidad Federal de Sao Paulo en coordinación con científicos de Inglaterra e Italia.

El documento de investigación asegura que el medicamento, además de combatir los trastornos de la coagulación que pueden afectar los vasos pulmonares y la oxigenación a causa del SARS-CoV-2, parece tener la capacidad de “dificultar” el ingreso del virus en las células humanas.

Los científicos brasileños realizaron pruebas de laboratorio en celulares provenientes de riñón de mono verde africano (Cercopithecus aethiops) y comprobaron que la heparina redujo la invasión de células por el nuevo coronavirus en un 70 por ciento.

“La heparina es un medicamento que realiza varias funciones farmacológicas, pero pocos habían estudiado la capacidad de prevenir infecciones virales, incluso por coronavirus, pero la evidencia no es concluyente. Pero hemos conseguimos demostrar esta propiedad de la droga en pruebas in vitro”, contó Helena Bonciani Nader, coordinadora del proyecto en el lado brasileño.

BLOQUEA LAS PUNTAS DEL CORONAVIRUS

Los científicos brasileños se están encargando de trabajar sobre los glicosaminoglicanos, como se denominan los carbohidratos complejos a los que pertenece la heparina y desarrollar una nueva fórmula bajo peso molecular, utilizadas clínicamente como agentes anticoagulantes y antitrombóticos, incluso en pacientes con COVID-19.

Las primera pruebas han mostrado que cuando la heparina se une a las proteínas de las puntas del SARS-CoV-2, ocasiona en esas moléculas un “bloqueo” para el virus. “Si no ingresa a la célula, el virus no puede multiplicarse y no tiene éxito en la infección”, agregó Nader.