La efectividad sobre el antiparasitario Ivermectina, en tratamientos para pacientes que sufrían de cuadros leves del COVID-19, parecería no ser sustancial, según un nuevo estudio realizado por investigadores del Centro de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en Cali, en Colombia.

De acuerdo a un ensayo publicado por la revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA), la ivermectina, que fue presentado al inicio de la pandemia como tratamiento potencial para enfrentar al coronavirus, no acorta el tiempo de recuperación contagiadas por el coronavirus, que padezcan de casos leves.

Este nuevo estudio, realizado por Eduardo López Medina, médico e investigador del Centro de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en Cali (Colombia) y sus colegas, fue a partir de una muestra de 400 personas que se contagiaron recientemente de coronavirus y desarrollaron síntomas leves. Estas personas tomaron ivermectina o placebo durante cinco días.

Los resultados indicaron que en las personas que tomaron el fármaco tuvieron síntomas de la enfermedad alrededor de 10 diez días y aquellos que recibieron el placebo padecieron síntomas durante 12 días. La diferencia de la efectividad entre ambos tratamientos fue insignificante.

“El nuevo ensayo añade datos clínicos muy necesarios para el debate sobre el uso de la ivermectina como tratamiento de la COVID-19″, explicó Regina Rabinovich, médica e investigadora de salud global en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, que no participó en el estudio.

La eficacia de la ivermectina como preventivo no está determinada tras ensayos clínicos. El tiempo de vida media del fármaco en la sangre es de solo 18 horas. (Foto: Difusión)

Pero observó que el ensayo era relativamente pequeño y no responde a la pregunta clínica más urgente que es si la ivermectina es capaz de prevenir enfermar de gravedad o evitar la muerte.

No obstante, siete pacientes del grupo del placebo mostraron deterioro después de participar en el ensayo; mientras que, cuatro personas que fueron tratadas con ivermectina, sufrieron de un deterioro en su salud.

“Hubo una pequeña señal ahí, y sería interesante ver si esa señal que vimos es real o no”, indicó López Medina. “Pero eso tendría que responderse en un ensayo mayor”, agregó.

Por su parte, los institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos comunicaron que no hay evidencia suficiente “para recomendar o desaconsejar” el uso de la ivermectina de pacientes con coronavirus.

Debate

Este medicamento es utilizado normalmente para tratar parásitos en personas y en animales, cuando salió la información de que era una medicina que atacaba al coronavirus, la información que sustentaba esta información fue y es hasta el día de hoy muy escasa.

Los estudios sobre el medicamento han generado división. Algunos expertos consideran que tiene potencial; mientras que otros, sospechas que para inhibir efectivamente al virus se requerirían dosis extremadamente altas y, posiblemente, peligrosas, señala el New York Times.

VIDEO RECOMENDADO