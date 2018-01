"Día de viajar sin pantalones en el metro": Así se vivió en todo el mundo [VIDEO  y FOTOS]

¡En medio del frío! Fueron cientos de personas que celebraron el

"No Pants Subway Ride"o "Día de viajar sin pantalones en el metro" en español. La idea es muy simple y consiste en viajar en el metro sin usar pantalones y en rompa interior.



La ocurrente idea nació en el 2002 en Nueva York y se celebra en 30 ciudades en todo el planeta. El objetivo del evento no es otro que la diversión. La idea es arrancarle una sonrisa a todos los usuarios del metro y sacarlos un poco de la rutina diaria.



Pero fueron los jóvenes lo que más se prestaron a la iniciativa y las fotos quedaron para el recuerdo. Pero a las bajas temperaturas, cientos de personas acudieron al evento sin pantalones y los no participantes también tuvieron la oportunidad de tomar fotografías y sonreír unos momentos.



Las reglas. La idea del evento es evitar ropa interior provocativa, estar lo más serios posibles durante el viaje en el metro y no molestar a ninguno de los pasajeros.