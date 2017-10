Luis Alfredo Juez, embajador de Argentina en Ecuador, está envuelto en un escándalo luego que ofendiera a los ecuatorianos al llamarlos 'sucios' y 'mugrientos' en una entrevista que ofreció a los medios de comunicación de Mendoza.



La frase que ofendió a todo el pueblo ecuatoriano fue cuando sostuvo que debía cambiarse de indumentaria para no parecer un "mugriento", por "adquirir hábitos ecuatorianos".

Tras las declaraciones de Luis Alfredo Juez, la cancillería ecuatoriana convocó al encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Ecuador, para que responda por las frases ofensivas hacia el pueblo norteño. Además, la viceministra de Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, Lourdes Puma Puma, expresó su "enfático rechazo y disgusto del Gobierno del Ecuador por las aseveraciones emitidas a la prensa argentina, que ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y que contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países".



Posteriormente, Luis Alfredo Juez, al ser consultado por sus comentarios, insistió en que se trata de una descripción de las etnias ecuatorianas, de acuerdo a los medios de su país.



"Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme", dijo el embajador Luis Alfredo Juez.



La Cancillería ecuatoriana consideró "inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos".