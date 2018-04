Ecuador: Él es 'Guacho', el asesino de los tres periodistas ecuatorianos [FOTOS]

Walter Patricio Arizala Vernaza es ecuatoriano y tiene 27 años. Hoy, el disidente de las FARC conocido como 'Guacho', es el hombre más buscado en la frontera entre Ecuador y Colombia. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha ofrecido 100 mil dólares por información que ayude a capturarlo.



' Guacho' es el principal responsable del secuestro y asesinato de los tres periodistas ecuatorianos: el fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra.



Los periodistas fueron secuestrados desde el 26 de marzo en la parroquia de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.



Según El Tiempo, ‘ Guacho’ ingresó a las FARC a los 15 años e integró la columna móvil ‘Daniel Aldana’ y el frente 29 de esa guerrilla. Llegó a alcanzar el rango de comandante.



Durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC prefirió alejarse del proceso para dedicarse al narcotráfico. Es señalado por traficar coca hacia Esmeralda y Cachi en Ecuador.



En una entrevista en octubre de 2017 con RTW 24, ' Guacho' aseguró que son "muchos los guerrilleros activos que no estamos de acuerdo con lo acordado entre el gobierno y las FARC".



Asimismo, dijo no sentirse disidente de las FARC. “Disidente no, nosotros ahorita seguimos activos al frente del frente ‘Oliver Sinisterra’, entonces no somos disidentes somos guerrilleros activos todavía".



' Guacho' también es acusado de ser el autor material de la muerte de 6 campesinos y más de 21 heridos en la zona rural de Tumaco, en Nariño, Colombia, en octubre del año pasado.



Presidente Lenin Moreno confirmó la muerte de los tres periodistas ecuatorianos.