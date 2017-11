Estados Unidos: Contrató a sicario para matar a su esposo pero el FBI lo hizo pasar por muerto para inculparla [FOTOS]

El puertorriqueño Ramón Sosa nunca esperó que el amor de su vida le fuera a pagar tan mal. Y es que después de conocer y casarse con María, una profesora de Kickboxing mexicana, estuvo a punto de perder la vida en Estados Unidos.

Todo empezó cuando la pareja se conoció en el 2007 en un club de salsa en Texas, Estados Unidos. Se hicieron novios y pronto comenzaron a trabajar juntos en el gimnasio de Ramón. ‘Era una mujer maravillosa. Me hacía manicura, pedicura, masajes en los pies. Era el paraíso y mis amigos estaban celosos’, contó Ramón a Daily Mail.

Sin embargo, un problema no los dejaba vivir con tranquilidad. Y es que María no tenía permiso de residencia en Estados Unidos, por lo que tenía que salir del país frecuentemente para luego volver a entrar.

Es así que tres años después, Ramón y María se casaron y ella se convirtió en ciudadana estadounidense. Vivieron una vida plena hasta que en el 2015, la mujer le pidió el divorcio sin motivo aparente.

María intentó matar a su esposo Ramón pero fue descubierta y engañada por el FBI. María intentó matar a su esposo Ramón pero fue descubierta y engañada por el FBI. María intentó matar a su esposo Ramón pero fue descubierta y engañada por el FBI.

Pero ahí no quedó su desprecio hacia Ramón. María decidió contactarse con un hombre llamado Gustavo para que le consiguiera un asesino que estuviera dispuesto a matar a su esposo. Lo que no sabía, era que el tal Gustavo entrenaba con Ramón y eran amigos.

‘Él había tenido problemas en el pasado pero ya había cambiado su vida y yo lo entrenaba. Cuando me llamó y me dijo que quería verme porque había alguien que quería matarme, pensé que me estaba haciendo una broma’, reveló Ramón.

Cuando Gustavo le contó los planes de María, ambos acordaron que el supuesto contacto con los sicarios iría a una nueva reunión con la mujer. Debería llevar un micrófono en su ropa y grabar toda la conversación.

Allí le preguntó si estaba segura de querer matar a Ramón o si no le bastaba una buena paliza. ‘No. Solo me sirve muerto’, dijo la mujer quien le entregó 1000 dólares para que cumpla con la sangrienta misión.

Con el registro de la confesión de María, Ramón y Gustavo acudieron a la comisaría de Montgomery Country en Houston. Allí la policía le propuso al sujeto un plan para terminar de desenmascarar a su esposa: le pidieron que se hiciera el muerto y le sacarían fotos para luego mostrarle a la mujer.

María intentó matar a su esposo Ramón pero fue descubierta y engañada por el FBI. María intentó matar a su esposo Ramón pero fue descubierta y engañada por el FBI. María intentó matar a su esposo Ramón pero fue descubierta y engañada por el FBI.

Las autoridades maquillaron bien a Ramón simulando que había recibido un tiro en la cien y lo retrataron en una supuesta fosa común. Le pidieron que se escondiera tres días en un hotel y que no hablara con nadie.

En este tiempo, un policía se hizo pasar por sicario y fue hasta la casa de María con las fotos. Al verlas, la mujer empezó a reír aunque segundos después ya no le pareció tan gracioso ya que fue arrestada por el FBI.

María admitió su culpabilidad en octubre del 2016 y fue condenada a 20 años de prisión. Pero es recién ahora que fueron reveladas las fotografías de ‘Ramón asesinado’, sustanciales para desenmascarar a su exesposa.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.