Estados Unidos espera su primer eclipse solar total en 99 años [VIDEO y FOTOS]

Estados Unidos espera su primer eclipse solar total en casi un siglo, que proyectará su sombra sobre millones de habitantes de costa a costa el lunes.



Bautizado el "gran eclipse americano", el evento está provocando todo tipo de celebraciones, incluyendo bodas programadas para coincidir con el gran momento y una presentación en directo del hit musical de los 80 "Total Eclipse of the Heart" por la propia cantante, la británica Bonnie Tyler.



Expediciones en canoa, fiestas en terrazas y juegos de béisbol están también agendados para marcar el fenómeno, en medio de una eclipsemanía desatada que también viene acompañada con un aumento en la venta de falsos anteojos para mirar el Sol.

Tanta expectativa entusiasma al mundo científico, que podría ganar puntos frente a los escépticos en un país donde temas como el cambio climático generan profundas divisiones políticas.



"Mucha gente hoy en día niega la ciencia, así que ésta es una oportunidad para mostrar que realmente conocemos el sistema solar", dice el el astrónomo James Webb.



En Perú



El diario El Comercio informa que el eclipse también se podrá ver desde en Perú. "Un eclipse es un fenómeno no tan espectacular que aunque haya un 50% o 60% del sol cubierto, no oscurece el cielo. Esto solo sucede cuando se cubre al 100%. Ahí es cuando se puede apreciar la potencia real del Sol. Los territorios que están en la zona donde el eclipse será parcial - como el departamento de Loreto, en Perú- no podrán disfrutar del espectáclo a plenitud. Se calcula que los loretanos podrían ver al 5% el eclipse", explica el ingeniero Javier Ramírez, presidente de la Asociación Peruana de Astronomía (APA).