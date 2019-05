Pastor luterano se declara mujer trans frente a sus feligreses en Florida

Miami. Un pastor luterano comunicó a los parroquianos que es una mujer y que hará una "transición total", un anuncio que lo convierte en el primer pastor luterano transgénero de Florida, Estados Unidos , según informó este jueves un medio local de Miami.

El reverendo Kit Robison anunció a los feligreses de la iglesia Grace Lutheran, en Miami Springs, que es una mujer transgénero, ante la sorpresa de los asistentes y en compañía en el púlpito de su esposa, Christa, quien lo apoya en su decisión.

"Lo que ves frente a ti no coinciden con mi entendimiento de lo que soy. En mi entendimiento, soy una mujer", dijo Robison el pasado mes de abril, poco después de las Pascuas de Resurrección, ante los parroquianos de este templo ubicado al noroeste de Miami, según recoge la publicación Miami New Times.

El anuncio de Robison, quien ejerce de pastor desde hace 13 años, tres de los cuales en la iglesia luterana de Miami Springs, motivó que algunos feligreses dejen de ir al templo pero en su mayoría las respuestas han sido "de un apoyo increíble", dijo al medio el propio pastor.

"Dios no comete errores, y él no cometió errores conmigo. Dios me hizo una mujer transgénero", señaló Robison, quien defendió que tiene el don de "conocer la experiencia de los feligreses hombres y mujeres".

De acuerdo con Pedro Suárez, director del distrito floridano de las iglesias luteranas y quien apoyó al pastor desde que este le confió su situación en noviembre pasado, Robison se convierte así en el primer pastor luterano transgénero en este estado.

El templo forma parte de la Florida-Bahamas Synod, la cual está adscrita a la Iglesia Luterana Evangélica de EEUU (ELCA, por sus siglas en inglés), que por lo general apoya al colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transgénero y Bisexuales), no así otras iglesias luteranas que no forman parte de ELCA.

Robison, que relató que desde que era niño no encajaba con los modelos sociales de masculinidad y luego afrontó problemas de alcoholismo, señaló que en todo este proceso, que afloró hace cuatro años, ha contado con el apoyo de su esposa, Christa Robison, quien, dijo, sorprendente no le pidió el divorcio.

Tal como dijo al medio la esposa, quien a su vez se definió como bisexual, siempre se ha sentido atraída por la "gentileza y feminidad" del pastor, con quien se casó en 1993 y ha tenido tres hijas.

Tras el anuncio, los parroquianos empezarán a sostener reuniones a partir de junio para decidir si Robison se mantiene o no como su reverendo, aunque él tiene claro que si recibe una negativa se buscará otro templo.

"Con o sin congregación, yo soy un pastor", señaló.

