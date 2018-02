¡Se acabó la polémica! El Senado de Holanda le pone fin a la polémica, o recién inicia, sobre la donación de órganos en su país.



Los representantes del pueblo acaban de aprobar una ley que convierte a todo ciudadano holandés, mayor de edad, en donante de órganos automáticamente.



Escrito holandés



A todas las personas que sean mayores de 18 años, se les enviarán dos cartas de advertencia. Si no contestan a ninguna de ellas, se les registrará en el sistema bajo el apartado "sin objeciones" sobre la donación de sus órganos.



Sin embargo, si los parientes tienen "serias objeciones" y "problemas insuperables" con la donación de los órganos de su familiar, podrían oponerse a pesar de que el fallecido haya dado su permiso para ser donante.



La nueva Ley de Donantes ha sido aprobada con 38 votos a favor y 36 en contra.



El debate



Los senadores que votaron en contra consideraron que un Gobierno no puede decidir sobre los órganos de un ciudadano. Otros afirmaron que esta nueva ley generará demasiados costos y problemas, y nada asegura que tenga mejores resultados que el sistema actual, que exige registrarse en vida para ser donante tras el fallecimiento.



La problemática



Este proyecto, presentado por la democristiana Pia Dijkstra durante la anterior legislatura, se debatió durante varias jornadas en el Senado y estuvo rodeado de dudas durante los últimos meses.



Unas 150 personas mueren cada año en Holanda mientras están en lista de espera para un hígado o un riñón. Ñas campañas para persuadir a los ciudadanos a inscribirse voluntariamente como donantes no han dado grandes resultados en los últimos años.



Se espera que las nuevas reglas entren en vigor el 1 de julio de 2020, acompañadas de una gran campaña que explique al ciudadano los cambios.