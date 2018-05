Imágenes de destrucción. Violentas tormentas de arena causaron la muerte de 125 personas y más de 400 heridos en la India. Las autoridades advirtieron este jueves que las condiciones podrían empeorar en las próximas 48 horas.



Los vientos de hasta 130 km/h y un raro episodio de descargas eléctricas echaron abajo las frágiles viviendas de barro, matando a la gente mientras dormía.



El viento arrancó los árboles de raíz, derrumbó los muros de las casas y derribó los postes de electricidad.



Los estados más afectados son Uttar Pradesh, Rajastán y Punyab.

Las autoridades advirtieron de que el balance podría agravarse dado que los socorristas seguían buscando sobrevivientes bajo los escombros.



Las tormentas de este tipo tienen lugar cada año en la India, pero generalmente no causan una destrucción de esta magnitud.



"No he visto una tormenta tan devastadora desde hace al menos 25 años. Todo el mundo tenía miedo y buscaba donde refugiarse cuando los árboles y las casas salieron volando. Fue una pesadilla", explicó a la AFP un propietario de un hotel.



El distrito de Agra, donde se encuentra el famoso Taj Mahal, es la región más afectada, con 43 muertes registradas hasta el momento. El célebre mausoleo mogol quedó intacto.



Los servicios meteorológicos advirtieron de que pueden registrarse nuevas tormentas durante las próximas 48 horas, hasta el sábado.