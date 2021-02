El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy a la cadena de noticias brasileña UOL, que no que no sintió nada al contraer el coronavirus cuando sufrió del mal en diciembre de 2020.

Lula da Silva, político brasileño y expresidente de Brasil durante el periodo 2003-2011, enfermó de Covid-19 durante su viaje a Cuba.

Según la entrevista que le hizo el periodista Kennedy Alencar, Da Silva detalló la fecha y el tratamiento que siguió cuando se enteró que estaba infectado.

“No sentí absolutamente nada, supe que tenía una mancha porque me hicieron una tomografía computarizada, los médicos me pusieron en la vena, tomé antibióticos durante diez días y la mancha disminuyó”, fue lo que comentó el expresidente de 75 años.

Y agregó: “Llegué a Brasil y me hice otra, la mancha casi había desaparecido, no sentía nada. No puedo decir los efectos del coronavirus porque no sentí nada“.

Da Silva contó públicamente que se contagió de coronavirus en enero del 2021, cuando ya había llegado a Brasil.

Él viajó a Cuba en diciembre del 2020, con motivo de grabación de un documental sobre América Latina. El ex mandatario indicó que fue la única persona en dar positivo.

“Esto quiere decir que debimos haber cogido esto en el avión. Estuvimos aislados durante 15 días, estuve tomando antibióticos porque se detectó una mancha en el pulmón, neumonía por coronavirus, y regresé bien a Brasil”, narró al periodista.

“El sábado pasado, comencé a sentirme mal, hablé con el Dr. Roberto Kalil Filho, y pensaron que era una bacteria . Nuevamente tomé diez días de antibióticos y ahora estoy en casa tranquilo, cuidándome y cuidándome contra el coronavirus“, dijo Lula.

Por otro lado, Lula negó rotundamente participar en una reunión para incentivar la vacunación de la población, la cual estaba promovida por el gobernador de São Paulo, João Doria (SP).

Lo que Da silva la calificó como “una puesta en escena política”, sería un evento público donde se inmunizaría a los expresidentes de Brasil, sin embargo, nunca llegó a ocurrir.

“No quería tomar la llamada vacuna con ex presidentes. Era una puesta en escena política que no quería hacer”, aseveró Da Silva.

“Lo que les dije que cuando llegó mi momento (de vacunarse con los otros ex presidentes), fue que iba como ciudadano normal a buscar una clínica de salud y vacunarme “, finalizó.

