Madre agarra a golpes a hombre que le pidió un beso a su hija de 13 años [VIDEO]

Una mujer le dio tremenda paliza a un sujeto que le pidió un beso su hija de 13 años. La menor había salido a cambiar un billete por orden de su madre cuando se produjo el hecho.



Según una vendedora —de la zona conocida como La Parada de la UCA, en Managua, Nicaragua— el hombre interceptó a la menor en la calle y le pidió un beso.



Advertida de lo ocurrido por su vecina, la madre de la adolescente salió en busca del sujeto para tomar justicia por sus propias manos. La mujer no solo lo alcanzó, sino que le propinó una serie de golpes que lo dejaron tendido en el suelo.



En un video compartido en Twitter por la emisora La Nueva Radio YA se puede ver que la mujer acusa al hombre de "pedófilo".



Una madre vapulea a un vendedor de cosa de hornos que presuntamente le pidió un beso a niña de 13 años en el sector de la UCA pic.twitter.com/kCnZi1Jg55 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) 24 de abril de 2018

La persona que graba el video le pregunta al hombre si es verdad que le pidió un beso a una niña. A lo que este responde: "Fue bromeando". Pero su repuesta solo logra enfurecer más a la madre, quien vuelve a golpearlo.



"¿Cómo le vas a decir bromeando a una niña de 13 años 'dame un beso' hijo de p***? ¿Qué creíste? [...] camina sola porque es mujer... ¡Te equivocaste hijo de p***!", se escucha que grita la mujer, mientras llama a la Policía.



Luego lo amenaza: "Si la policía no hace ni ver** con vos, 100 (años) que me metan y te arranco la cabeza y me como tu corazón".



El sujeto fue identificado como Eddy Alvarado Sevilla, de 28 años. El caso ha quedado en mano de las autoridades.