Tres sujetos armados y encapuchados le cortaron la mano izquierda a Ramón Figueroa Cantoral, ex rector de la Universidad de la Chontalpa, el último domingo. El macabro hecho ocurrió cuando el académico transitaba en la carretera de Villahermosa-Teapa, en el sureste de México.



Ramón Figueroa había bajado de su auto para cambiar una llanta ponchada, cuando de pronto un grupo de hombres lo atacó.



Al notar que Ramón Figueroa no traía dinero, los ladrones enfurecieron y tomaron una radical decisión: cortarle la mano con un machete. No les importó que su víctima les ofreciera a cambio unos lentes de marca, un celular y un reloj.



Acto seguido, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.



Sin embargo, hay una segunda versión sobre los hechos: se trataría de una represalia por una deuda económica del ex rector. Pero la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha descartado esta versión.



"Todo es en el contexto de un asalto… nada que ver con alguna venganza, no hay asociación con eso" , dijo fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela.



Uno de los empleados del hospital tomó una fotografía de la mano amputada y la difundió en redes sociales. Usuarios criticaron esta acción, mientras que el fiscal la lamentó.



Ramón Figueroa fue trasladado a un hospital donde le reimplantaron la extremidad con éxito