El hijo del tristemente celebre narcotráficante Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar Henao, afirmó que su padre lo crió con amor y valores, en un mensaje que compartió en su cuenta de Facebook con motivo del aniversario del nacimiento del capo de las drogas.

En este mensaje, el hijo de Pablo Escobar manifestó que su progenitor estaría cumpliendo 70 años el 1 de diciembre y que le mostró el camino que NO debe recorrer, además, afirmó no ser nadie para juzgarlo.

“Me criaste con Amor y Valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer. No vine a este mundo a ser tu juez, sólo soy parte de tus afectos más importantes", expresó.

Afirmó que ‘solo Dios puede juzgar, pues muy pocos están libres de pecados’. "Te debo respeto a ti al igual que a tus Víctimas. ¡Un fuerte abrazo en este día! Con amor, tu hijo Juan Pablo”, escribió

Pese al mensaje escrito por el hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante lejos de tener una imagen de padre amoroso, es recordado por ser el peor criminal de la historia de Colombia.

Antes de escribir este mensaje, Juan Pablo Escobar Henao compartió una tarjeta virtual de cumpleaños con el mensaje siguiente. “Happy Birthday, Father. 70 years of your birth - 1 december 1949”.