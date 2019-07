Puerto Rico: artistas puertorriqueños reaccionan satisfechos por renuncia de Ricardo Rosselló

Conocidos artistas dePuerto Rico reaccionaron este jueves con satisfacción y alegría al anuncio de dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, a partir del 2 de agosto y tras dos años y medio en el poder.

Se trata de un momento histórico ya que Ricardo Rosselló es el primer gobernador de la isla que dimite durante su mandato y cede a la presión del pueblo.

A través de sus redes sociales el cantante Luis Fonsi dijo que lo ocurrido demuestra que "nuestro pueblo no se dio por vencido y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca".

A su vez escribió una frase en inglés de su canción "Despacito": "This is how we do it down in Puerto Rico!!! (Así es como lo hacemos allí abajo en Puerto Rico)".

Por su parte, Residente (excomponente de Calle 13) dio las gracias a Puerto Rico.

"La felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón", indicó.

Residente reiteró que para hoy se mantiene la convocatoria de una manifestación pacífica en el distrito financiero de San Juan a la que también asistirán otros intérpretes, y añadió que acudirá con Bad Bunny, Nicky Jam y Wisin.

Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón.Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón. Mañana a las 9am los veo en la milla de Oro. Voy con @sanbenito@NickyJamPR @WisinOficial y to Puertorro — Residente (@Residente) July 25, 2019

Bad Bunny dijo en su cuenta de Twitter que "se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico! Estoy bien cabronamente orgulloso de ustedes!! de nosotros!!! WOW!! Puerto Ricoooo puñeta!!!!!!".

Tras el anuncio, ofrecido más de seis horas después de la hora prevista, miles de personas congregadas al inicio de la calle Fortaleza, que conduce hasta la sede del ejecutivo, estallaron de júbilo.

se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico! ESTOY BIEN CABRONAMENTE ORGULLOSO DE USTEDES!! DE NOSOTROS!!! WOW!! PUERTO RICOOOO PUÑETA!!!!!! — 👁 (@sanbenito) July 25, 2019

Entre ellas se encontraban Bad Bunny y Residente.

La isla estaba inmersa desde hace doce días en la peor crisis política de su historia a consecuencia de la participación de Ricardo Rosselló, junto a varios asesores, en un chat en el que insultaban y se burlaban de periodistas, artistas, políticos y del colectivo LGTB.





Fuente: EFE