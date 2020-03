Pug: Existe una falsa creencia extendida de que todos los perros de razas pequeñas son inquietos. Los pugs demuestran que un pequeño can puede ser tranquilo ya que no suele ladrar mucho y requiere poca actividad física. Tienden a ser territoriales y un poco nerviosos si es que son visitados por nuevas personas, pero fuera de eso no provocan mucho problema si es que se entrena bien para que no marque el territorio en toda la casa.