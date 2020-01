Una bella chica de solo 19 años se quitó la vida porque no recibía suficientes likes en Facebook y Snapchat, según lo contó su hermana a las autoridades del Reino Unido. Pese a que era bella y joven, esta chica identificada como Chloe Davison, no se sentía bien si ‘no tenía’ el reconocimiento de sus amigos y conocidos en las mencionadas redes sociales.

Las autoridades del Reino Unido informaron que Chloe Davison se quitó la vida en su vivienda del condado de Durham, el pasado 20 de diciembre. A varias días del deceso, su hermana Jade contó que ‘Chloe no se sentía lo suficientemente buena si no le daban like a su fotos’.

“Si ponía una foto en Facebook, le pedía a toda la familia que le de me gusta. Era muy bella, pero ella no lo podía ver”, agregó su hermana.

La madre de Chloe Davison, de nombre Clair, responsabilizó a las redes sociales de lo sucedido. “Fue algo aterrador. Las redes sociales se habían apoderado de su vida”, explicó.

La mujer también recordó a Chloe como una chica bromista: “Eral el alma y la vida de la fiesta, pero ella no lo veía”, manifestó.

Agregó que a Chloe le importaba mucho cómo la veían las personas, principalmente en redes sociales.

Las autoridades del Reino Unido exhortaron a los padres de familia a tener mucho diálogo con sus hijos y estar alertas al más mínimo signo que pueda derivar en un suicidio.