Carlos de Gales eligió ser llamado como Carlos III en su ascenso al trono del Reino Unido tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Este viernes 9 de setiembre, el rey emitió su primer pronunciamiento comprometiéndose a mantener los principios constitucionales de su país.

“Las obligaciones de la monarquía se mantiene. Yo fui educado para respetar las tradiciones de nuestra singular historia y de nuestro sistema de gobierno parlamentario. Como lo hizo la reina con esta devoción, yo también me comprometo por el resto del tiempo a mantener los principios constitucionales”, dijo.

Asimismo, el rey Carlos defendió a su esposa Camila Shand como reina consorte al declararle su amor tras 17 años de matrimonio. Cabe precisar que Camila sigue siendo una figura divisiva en Gran Bretaña.

“Mi vida va a cambiar al asumir nuevas responsabilidades, ya no me será posible a dedicar tiempo a las labores caritativas, pero este trabajo seguirá en las manos de otros. Cuento con el amor de mi querida esposa Camila, en reconocimiento a su leal servicio público desde que nos casamos hace 17 años , ella se ha convertido en mi reina consorte. Ella responderá a las demandas de su nueva función con devoción a la obligación. Mi heredero Guillermo ahora asume sus títulos escoceses que significan tanto para mí, me sucederá como Duque y asumirá las responsabilidades”, acotó.

Isabel II, la reina más longeva de Reino Unido

La Reina Isabel II falleció este jueves 8 de setiembre a la edad de 96 años y tras haber permanecido en el trono por 70 años, se confirmó a través de un comunicado desde el Palacio de Buckingham.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, informaron en un breve pronunciamiento publicado en Twitter.

La Reina Isabel II llegó al trono en 1952 y permaneció al mando por 70, convirtiéndola en la monarca más longeva del Reino Unido.

