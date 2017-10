The New York Times: ¿Pollo a la brasa es una obsesión en Estados Unidos? [VIDEO y FOTOS]

¡Papas, muchas papas! El pollo a la brasaes una de los platos más deliciosos que se pueden encontrar en el Perú. El pollo jugoso, la papas crujientes y la gran variedad de cremas son del deleite de millones de peruanos y extranjeros. La fiebre del pollo a la brasa ya rompió las fronteras y millones quieren disfrutar de su sabor todos los días de la semana.



Estados Unidos. Un suplemento gastronómico de The New York Times acaba de realizar una curiosa publicación sobre el pollo a la brasa. La especialista en gastronomía y periodista, Melissa Clark, hace una descripción más que elocuente del plato de bandera peruano. "De piel pulida, con mucho sabor y algo más que un poco aderezado, no es de extrañar que el pollo a la brasa peruano se haya convertido en una especie de obsesión aquí en los Estados Unidos", indica la mujer de prensa.



El texto de The New York Times indica que el pollo a la brasa es un plato que se está convirtiendo en la "obsesión de Estados Unidos" y no es para menos. En el mencionado artículo también se indica que el sabor es simplemente mágico. "La piel del pollo crujiente y la cremosa salsa de hierba son mágicas", dice el medio norteamericano sobre el plato peruano.



The New York Times también brinda los pasos para preparar un rico pollo a la brasa en casa con seis sencillos pasos para que todos los 'gringos' lo puedan preparar y matar el hambre y la angustia por no pode tener el platillo inca todos los días.