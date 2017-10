¡El amor todo lo espera! Es una de las frases que lanza la biblia sobre las características que tiene el amor. El amor hacia una persona puede llegar a sobre pasar todo límite. El tiroteo en Las Vegas dejó más de 50 muertos y miles de corazones destrozados al ver un familiar muerto. El amor se antepone a la locura y esta es la historia de una pareja que se amó hasta el final.



Sonny Melton (29) quería celebrar el primera aniversario de matrimonio con su amada Heather Gulish. El hombre quería darle la sorpresa de su vida y compró un par de boletos para el festival de música country Route 91 Harvester que se realizaría en Las Vegas, Nevadas.





Escudo humano



Llegó la noche y el festival de música country Route 91 Harvester estaba en la mejor parte. Nada hacía imaginar a Sonny y Heather que la locura de desataría en Las Vegas.



Stephen Paddock subió al piso 32 del Hotel Mandalay Bay y comenzó a disparar a las miles de personas que se encontraban en el festival de música country. La música pasó a segundo planto y tomaron protagonismo las balas, la locura y la desesperación en Las Vegas.



Sonny Melton también se asustó pero sabía que tenía que guardar la calma en medio de la tormenta. Melton solo atinó a abrazar y cuidar a lo más valioso que tenía en la vida, su esposa Heather Gulish.



"En este momento, estoy en completa incredulidad y desesperanza. No sé qué decir. Sonny era el hombre más amoroso y con el corazón más bondadoso que he conocido. Él salvó mi vida y perdió la suya", cuenta entre lágrima Heather sobre el tiroteo en Las Vegas.



“Quiero que todos sepan que era un hombre bondadoso y cariñoso, pero en este momento apenas puedo respirar. El me abrazó y me salvó la vida”, añadió Gulish a medios en Las Vegas.



El responsable



Las autoridades norteamericanas lograron encontrar al hombre que desató la locura en Las Vegas, Nevadas. El responsable no es otro que Stephen Paddock (64) quien agarró un rifle automático, subió al piso 32 del hotel Mandalay Bay y comenzó a disparar contra todos los asistentes del concierto de música country.



¿Cuál es el detonante para que un hombre dispare contra miles de inocentes?, es la pregunta que se hacen todos los que han leído o visto la noticia a nivel mundial.