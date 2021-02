Un hombre turco fue arrestado por empujar a su esposa embarazada por un precipicio en 2018 y luego reclamar su seguro de vida después de su muerte, según informó el diario británico The Sun el miércoles.

Los fiscales alegan que Aysal empujó brutalmente a su esposa por el acantilado de más de 300 metros de altura, para poder cobrar el seguro que había contratado para su vida.

La mujer embarazada de siete meses y su hijo por nacer murieron instantáneamente tras el incidente de junio de 2018.

La pareja había estado tomando fotografías en el acantilado y los fiscales dicen que el “accidente” fue en realidad un asesinato cometido por el esposo. Afirmaron que su motivo fue el de sacar provecho del seguro que contrató anteriormente.

En la denuncia por el delito de “asesinato deliberado” contra el marido, se afirma que planeó el calvario para obtener la garantía de £ 40.865 del seguro.

Los fiscales afirmaron que la única razón por la que se sentaron en la cima del acantilado durante tres horas fue para que él pudiera asegurarse de que no hubiera nadie cerca.

Tan pronto como se dio cuenta de que estaban solos, la mató deliberadamente empujándola por el acantilado, según dice el informe de los fiscales.

La acusación también señaló que Aysal había reclamado el pago del seguro poco tiempo después, pero fue rechazado cuando se dio a conocer la noticia de la investigación.

El Tribunal Superior ha dictaminado que debe permanecer en prisión preventiva por asesinato con premeditación.

En una entrevista en video, el tribunal escuchó al hermano de la víctima, Naim Yolcu, quien dijo: “Cuando fuimos al Instituto de Medicina Forense para recoger el cuerpo, Hakan estaba sentado en el auto. Mi familia y yo fuimos destruidos, pero Hakan ni siquiera parecía triste”.

Y añadió: “Mi hermana siempre estuvo en contra de pedir préstamos. Sin embargo, después de su muerte, supimos que Hakan había tomado tres préstamos en nombre de mi hermana. Además, Hakan tenía miedo a las alturas, ¿Qué deporte extremo va a hacer cuando le tiene miedo a las alturas?”

A Aysal se le preguntó sobre el artículo del seguro personal de accidentes que decía que él era el heredero si ella moría. A lo que respondió: “No examiné mucho la política. El banquero organizó el papeleo. Se lo llevé a mi esposa para que lo firmara. No sabía que existía un artículo así”.

Él ha negado ser responsable de su muerte, diciendo: “Después de tomar una foto, mi esposa guardó el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono de su bolso.”

