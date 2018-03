Internet: Nuevo proyecto de ley busca que se acumulen megas de planes de telefonía [FOTOS]

Los datos de internet que no sean usados en planes de telefonía fija, móvil y mensajes de texto, podrían acumularse si el Congreso aprueba el proyecto ‘Ley de acumulación justa de minutos y megas’. ¡A cruzar los dedos!



La iniciativa, presentada por el congresista Daniel Salaverry, indica que el saldo no empleado se utilice en los meses siguientes y sin ninguna restricción. La propuesta, que también es respaldada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), busca que los clientes puedan obtener un servicio que ya ha sido pagado y no utilizado.



Uno de los principales problemas de los usuarios de internet móvil es la falta de megas para seguir contando con el servicio. Tal es la necesidad que en las redes han aparecido los llamados ‘ahorradores de megas’.