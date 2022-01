PERUANO QUE SE RESPETA. Es un médico excéntrico y por eso sus pacientes procuran no sacar consulta con él porque suele estar malhumorado. Pero ese viejito cascarrabias tiene un gran corazón y siempre trata de recetar algo que provoque carcajadas y sonrisas. Hablamos del ‘doctor Chapatín’, pero la versión peruana. Óscar David Revoredo Rodriguez (44) es un vecino del distrito de Breña que interpreta desde hace más de siete años a este curioso personaje del querido Chespirito.

Con sus ocurrencias, no solo sorprende a niños y grandes, sino que también vende en las calles todo tipo de souvenirs para sacar adelante a su familia y sus dos hijas. Su gran parecido físico, sumado, al peluquín, las gafas, la calavera y su bolsa de papel detienen el tráfico a lo que él responde a quienes le piden una foto o un selfie: “¡Ya me dio cosa!

Vecino de Breña interpreta al 'Doctor Chapatín', versión peruana

“Las personas mayores me dicen que les hace recordar su infancia cuando veían el Chavo del 8, eso ayuda también por ahí cuando voy a vender algo. Por ejemplo, cuando juega Perú he vendido algunas camisetas o en el desfile militar he ofrecido sombreros, traro de recursearme en lo que sea”, cuenta este emprendedor.

Propuesta en México

Revoredo es una persona entregada al arte desde hace más de 25 años. Ha manejado ofertas para presentarse en programas de México interpretando al personaje del doctor Chapatín. Además imita a algunos personajes como: Santa Claus, Barney o Micky Mouse. Y como el arte viene en la sangre, es yerno del querido payasito ‘Chuchurrito’, quien trabajó con ‘María Pía y Timoteo’.

Sepa que

