Iquitos: No toleró que su expareja estuviera embarazada de otro y la golpeó en el vientre hasta matar a su bebé

¡Maldito! Un nuevo caso de violencia contra la mujer causa indignación, esta vez en Iquitos. Allí, un sujeto fuera de sí y en presunto estado de ebriedad atacó a su pareja embazada hasta el punto de hacerla perder el niño.



Jesús Peña Huayamba de 22 años tenía 8 meses de gestación cuando fue atacada por su pareja, identificado como Segundo T. A. en su vivienda de Iquitos. Tal fue la golpiza, que a pesar de que los médicos quisieron salvar al menor por medio de una cesárea, este nació muerto.

Según contaron los vecinos de la joven víctima, el sujeto habría llegado en estado de ebriedad a la casa de su pareja y la golpeó hasta matar al bebé que llevaba en el vientre. Los testigos ingresaron a la vivienda alertados por los gritos de la mujer, pero era demasiado tarde.

La mujer fue trasladada de emergencia en una camilla y con la ayuda de paramédicos, pero no lograron salvarle la vida al niño. Según los vecinos, el agresor no quería que el bebé naciera ya que no era su hijo.

Una vecina de la víctima contó que la pareja se había separado hace un tiempo pero luego volvieron. Cuando retomaron la relación, la mujer estaba embarazada de otra persona, por lo cual Segundo T.A. le pedía que abortara.

Ante la inacción de las autoridades, los moradores de la zona de Iquitos atraparon al sujeto y lo amarraron de pies y manos. Luego, la policía lo intervino y al momento ya se encuentra en la comisaría para las investigaciones de ley.